محافظ الشرقية يوجه بسرعة الانتهاء من رصف شارع المعهد الديني بالزقازيق

طالب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بسرعة الانتهاء من أعمال رصف ورفع كفاءة شارع المعهد الديني بطول 4 كم، وبتكلفة 10 ملايين جنيه، بمدينة الزقازيق، باعتباره أحد الشوارع الرئيسية الرابطة بين مدينتي الزقازيق وبلبيس، وللوصول لبنية تحتية سليمة بقطاع الطرق وتقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

مضاعفة الأعمال وتكثيف ورديات العمل بالطريق

وشدد محافظ الشرقية على وكيل وزارة الطرق والنقل بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة الزقازيق ورئيس حي أول، بمضاعفة الأعمال، وتكثيف ورديات العمل بالطريق، لسرعة الانتهاء منه طبقاً للجدول الزمني المحدد والالتزام بتطبيق المواصفات القياسية.

الانتهاء من وضع طبقة التأسيس بالطريق

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل أنه جاري تنفيذ أعمال رصف وتطوير شارع المعهد الديني بمدينة الزقازيق بدءا من نفق أبو الريش وصولاً لمزلقان العصلوجي بطول 4 كم ومتوسط عرض ما بين 13 حتى 17 مترا بمواقع متفرقة وبتكلفة مبدئية 10 ملايين جنيه، لافتاً إلى أنه جرى الانتهاء من وضع طبقة التأسيس بالطريق على مسافة 250 مترا، مع مراعاة معايير الجودة في أعمال الرصف والتطوير والالتزام بالمواصفات الهندسية المحددة.

وأضاف وكيل وزارة الطرق والنقل لـ«الوطن»، أن الأعمال الجارية تشمل وضع طبقة التأسيس من الأسفلت تمهيداً لوضع الطبقة النهائية، وتهيئة الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، حيث يمثل الطريق محوراً مرورياً هاما يُساهم في استيعاب حركة السيارات ويعمل على تخفيف حدة الزحام داخل المدينة.