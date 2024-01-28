هبوط جديد في أسعار الأسمنت اليوم الأحد 28-1-2024

شهدت أسعار الأسمنت اليوم الأحد 28-1-2024 في مصر، هبوطًا جديدًا في الأسعار، إذ سجل متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي 2398 جنيها، مقارنة بأسعار أمس، كانت 2420 جنيهًا للطن، بحسب الأسعار الملعنة من بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الأسمنت اليوم

«الوطن» تستعرض أسعار الأسمنت اليوم الأحد 28-1-2024 في المصانع والشركات، وهي تسليم أرض المصنع، يُضاف إليها تكلفة النقل، وهامش الربح لتجار التجزئة، وسجل - سعر شيكارة الأسمنت قرابة 122 جنيهًا.

- سعر أسمنت وادي النيل 2200 جنيه للطن.

- سعر أسمنت العسكري بني سويف، 2200 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت

- أسمنت حلوان، سجل 2200 جنيه للطن.

- سعر أسمنت المخصوص، سجل 2200 جنيه للطن.

- سعر أسمنت الفهد، بلغ 2250 جنيهًا للطن.

- سجل سعر أسمنت السهم، 2200 جنيه للطن.

- سعر أسمنت السويس، جاء بـ2250 جنيهًا للطن.

- أسمنت المسلح، سجل 2250 جنيها للطن.

- سعر أسمنت السويدي، بلغ 2230 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت النصر، بلغ 2200 جنيه للطن.

- سعر أسمنت جنوب الوادي، سجل 2210 جنيهات للطن.

- سعر أسمنت المعلم، نحو 2200 جنيه للطن.

- سعر أسمنت سيناء 42.5، بلغ 2240 جنيهًا للطن.