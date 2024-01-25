هبوط في أسعار الأسمنت بمنتصف التعاملات.. الطن بكام؟

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء أسعار الأسمنت، اليوم الخميس 25-1-2024 في مصر، وسجل متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي 2405 جنيهات مقارنة بأسعار أمس كانت 2420 جنيهًا للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

ترصد «الوطن» أسعار الأسمنت اليوم الخميس 25-1-2024 في المصانع والشركات، وهي تسليم أرض المصنع، يُضاف إليها تكلفة النقل وهامش الربح لتجار التجزئة، وسجل سعر شيكارة الأسمنت قرابة 124 جنيهًا.

سعر أسمنت وادي النيل 2200 جنيه للطن.

سعر أسمنت العسكري بني سويف، 2200 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت

أسمنت حلوان، سجل 2200 جنيه للطن.

سعر أسمنت المخصوص، سجل 2100 جنيه للطن.

سعر أسمنت الفهد، بلغ 2150 جنيهًا للطن.

سجل سعر أسمنت السهم، 2200 جنيه للطن.

سعر أسمنت السويس، جاء بـ2150 جنيهًا للطن.

أسمنت المسلح، سجل 2250 جنيها للطن.

سعر أسمنت السويدي، بلغ 2130 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت النصر، بلغ 2100 جنيه للطن.

سعر أسمنت جنوب الوادي، سجل 2110 جنيهات للطن.

سعر أسمنت المعلم، نحو 2200 جنيه للطن.

سعر أسمنت سيناء 42.5، بلغ 2140 جنيهًا للطن.