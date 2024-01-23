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أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 23-1-2024 في الأسواق المصرية

كتب:

مريم حنفي
03:34 م | الثلاثاء 23 يناير 2024
أسعار الأسمنت اليوم

أسعار الأسمنت اليوم

كشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، عن ثبات أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 23-1-2024 في الأسواق، في ظل عدم وجود أي تغيير منذ تعاملات أمس الاثنين، في حين أن أسعار الأسمنت سجلت بداية الأسبوع الجاري تراجعا نتيجة وفرة المعروض وقلة إقبال المواطنين الفترة الحالية على الشراء. 

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 23-1-2024 في الأسواق والتي جاءت كما يلي: 

أسعار الأسمنت اليوم 

- سجل سعر طن أسمنت المعلم 2020 جنيهًا. 

- بلغ سعر طن أسمنت السهم اليوم الثلاثاء 2060 جنيها. 

- وصل سعر طن أسمنت الفهد إلى 1990 جنيهًا. 

- كما سجل سعر طن أسمنت وادي النيل في الأسواق إلى 2100 جنيه.

- أما سعر طن أسمنت العسكري بني سويف يبلغ 2060 جنيها. 

سعر طن أسمنت المسلح

- وعن سعر طن أسمنت المسلح سجل 2130 جنيها. 

- وبالنسبة لسعر طن أسمنت المخصوص في الأسواق يبلغ 2130 جنيها. 

- ووصل سعر طن أسمنت السويدي إلى 2300 جنيه. 

- سجل سعر أسمنت النصر 2090 جنيها. 

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