تراجع أسعار الأسمنت اليوم الخميس 25-1-2024.. «اعرف الطن وصل كام»

تراجعت أسعار الأسمنت اليوم الخميس 25-1-2024، في الأسواق المحلية، وفق ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، إذ سجل متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي 2405 جنيهات، بانخفاض 8 جنيهات عن أسعار أمس حيث سجل أدنى سعر له 1700 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم في السوق المحلية

تستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار الأسمنت اليوم الخميس 25-1-2024 في الأسواق المصرية، وفق ما كشفته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

تعرف على سعر طن الأسمنت في مصر اليوم

الأسمنت الرمادي بـ 2405 جنيهات للطن.

سعر الأسمنت السويدي 2300 جنيه للطن.

سعر أسمنت النصر 2090 جنيها للطن.

سعر أسمنت جنوب الوادي 2020 جنيها للطن.

سعر أسمنت وادي النيل 2100 جنيه للطن.

سعر أسمنت العسكري بني سويف 2000 جنيه للطن.

سعر طن الأسمنت حلوان 2130 جنيها للطن.

أسمنت المسلح 2130 جنيها للطن.

سعر أسمنت الفهد 2020 جنيها للطن.

سجل سعر طن أسمنت السهم 2060 جنيها للطن.

سعر أسمنت المعلم 2090 جنيها للطن.