تراجع أسعار الأسمنت اليوم السبت 27-1-2024 في مصر

تراجعت أسعار الأسمنت، اليوم، السبت 27-1-2024، بعد أن سجل سعر الطن خلال تعاملات أمس استقرارًا داخل الأسواق المصرية، ويرجع ذلك بسبب قلة إقبال المواطنين على الشراء، وفقًا لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الأسمنت اليوم السبت 27-1-2024 في مصر، والتي جاءت كما يلي:

سعر الأسمنت اليوم للمستهلك

- سعر أسمنت المعلم: 2085 جنيها.

- سعر أسمنت السهم: 2055 جنيها.

- سعر أسمنت الفهد: 2020 جنيها.

- سعر أسمنت وادي النيل: 2095 جنيها.

- سعر أسمنت العسكرى بنى سويف: 2060 جنيها.

سعر طن الأسمنت اليوم في مصر

- سعر أسمنت المسلح: 2130 جنيها.

- سعر أسمنت جنوب الوادي: 2020 جنيها.

- سعر أسمنت المخصوص: 2130 جنيها.

- سعر أسمنت السويس: 2135 جنيها.

- سعر أسمنت السويدي: 2295 جنيها.

- سعر أسمنت النصر: 2090 جنيها.

- سعر أسمنت حلوان: 2125 جنيها.

- سعر أسمنت سيناء 42.5 يسجل 2080 جنيها.