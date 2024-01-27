أعلى فائدة على شهادات البنك الأهلي الأجنبية.. عائد يصل لـ27%

كشف الموقع الرسمي التابع للبنك الأهلي المصري عن إتاحة العديد من الشهادات الإدخارية بالعملة الأجنبية والتي تختلف تفاصيلها حسب كل شهادة، وتعتبر شهادة «الأهلي فورا» بالعملة الأجنبية من البنك الأهلي الأعلى عائدا في البنك خلال الفترة الحالية.

تفاصيل شهادة الأهلي فورا

وأوضح الموقع الرسمي للبنك، أنه يمكن للأفراد المصريين والأجانب شراء شهادة الأهلي فورا بحد أدنى 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، وتصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات، ويبلغ سعر العائد 27%، كما تكون الشهادة أسمية ولا يجوز تداولها أو تحويل قيمتها أو خصمها أو رهنها أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات الناقلة للملكية إلا لصالح البنك الأهلي المصري.

شروط الاسترداد والاقتراض

كما يتم احتساب العائد اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ولا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر، وبالنسبة لشروط الاسترداد تكون قبل نهاية المدة وفقا القواعد والشروط المعلنة في البنك الأهلي المصري، كما لا يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادة.