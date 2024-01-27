تركيب بلاط «إنترلوك» في الشوارع الضيقة بمرسى مطروح (صور)

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إنه يُجرى حالياً تنفيذ أعمال رفع كفاءة البنية التحتية، وتطوير عدد من المناطق السكنية في محافظة مطروح، للتيسير على المواطنين وتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة لأبناء مطروح.

تطوير شوارع حي السواني في مرسي مطروح

وأعلن العميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، اليوم أن مجلس المدينة نفذ من خلال أعمال مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/ 2024 بإنهاء أعمال رصف شوارع منطقة السوانى القبلية والتى نفذتها مديرية الطرق بالمحافظة، كما جري تنفيذ أعمال تركيب ودهان البلدورات والأرصفة في الشوارع التي تربط بين الحي والشوارع الرئيسية في علم الروم والمناطق السكنية المحيطة.

تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الضيقة

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ مطروح خلال تفقده لأعمال رفع كفاءة الشوارع بمنطقة الشيخ عطيوة بالكيلو 2 شرق مدينة مرسي مطروح الأسبوع الماضي، يجري حالياً تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الضيقة، كما يجري وضع طبقة أساس قبل أعمال الرصف، واستكمال أعمال البنية التحتية لتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين، وذلك ضمن خطة المدينة لتطوير الأحياء شرق وغرب ووسط المدينة بما يتناسب مع الطبيعة السياحية لمرسى مطروح والتي تستقبل الملايين سنوياً من خلال المصيف.