أعراض وطرق الوقاية من نزلة البرد.. آخر إصابات عمر مرموش في المنتخب

انضم عمر مرموش، لاعب منتخب مصر المحترف في صفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني، إلى قائمة إصابات الفراعنة التي بدأت باللاعب المحترف محمد صلاح، مرورا بمحمد الشناوي، وإمام عاشور، وذلك قبل 24 ساعة من مواجهة الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا.

ما هي إصابة عمر مرموش نجم المنتخب الوطني؟

وفقًا لما أكده الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، فإن اللاعب عمر مرموش تعرض للإصابة بنزلة برد، منعته من الظهور في المؤتمر الصحفي اليوم رفقة البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب.

تفاصيل إصابة عمر مرموش نجم المنتخب الوطني

وكانت وزارة الصحة والسكان، أكدت أن نزلات البرد، تعد فيروسا للجهاز التنفسي العلوي وأعراضة عادًة ما تكون بسيطة

أعراض شائعة لنزلة البرد

الصداع.

العطاس.

السعال.

سيلان وانسداد الأنف.

تقرح الحلق.

أعراض نادرة لنزلات البرد

التهاب باطن العين.

آلام العضلات.

الضعف والتعب.

الرجفة.

فقدان الشهية.

الإعياء.

الالتهاب الرئوي في حال كان المريض يعاني من ضعف الجهاز المناعي.

ماذا تفعل عند الإصابة بنزلات البرد؟

أوضحت وزارة الصحة والسكان التصرف الأمثل عند الإصابة بنزلات البرد، على النحو الآتي:

- الالتزام بالراحة التامة

- تناول الكثير من السوائل.

- استشارة الطبيب اذا كانت الأعراض شديدة.

- عدم تناول المضاد الحيوي إلا بعد استشارة الطبيب .