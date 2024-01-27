«بحوث سخا»: مزاد علني لبيع 31 ألف قنطار قطن غدا.. و«جيزة 96» في المقدمة

كشف الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا بكفر الشيخ، عن طرح كميات كبيرة من القطن تصل لنحو 31 ألف قنطار قطن، خلال عدد من المزادات العلنية في وجه بحري التي تعقد صباح غداً الأحد، مُشيرا أن تلك المزادات تعقد في محافظات، «كفر الشيخ، والبحيرة، والدقهلية، ودمياط، والمنوفية»، وذلك لتداول أصناف القطن وهي ، « جيزة 94، وجيزة 96، وجيزة 97، وجيزة 92».

96 بتربع على عرش قنطار القطن

وأوضح الدكتور «محمد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قنطار القطن «جيزة 96»، يتربع علي عرش القطن المصري كونه من أفضل الأصناف التصديرية، الذي يحظى بإقبال كبير من قبل الشركات العالمية لاستيراد القطن المصري فائق الطول، وخاصة من دول أوروبا، موضحًا أن سعر قنطار القطن «جيزة 96»، حقق في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي أسعار ما بين 17550 حتى 17670 جنيها.

تنتج ثلث إنتاجية القطن المصري

وأشار أن محافظة كفر الشيخ، مازالت تتصدر من حيث مساحة المنزرعة وإنتاجية القطن المصري للعام الخامس على التوالي، حيث تبلغ المساحة بها ثلث إنتاج الجمهورية .