ظهرت الآن.. نتيجة المرحلتين الإعدادية والثانوية الأزهرية في الإسكندرية

اعتمدت المعاهد الأزهرية بالإسكندرية، نتيجة جميع المراحل لامتحانات الفصل الدراسي الأول «أولى وثانية إعدادي، وأولى وثانية ثانوي أدبي وعلمي»، معلنة أوائل تلك المراحل مع توفير النتيجة الرسمية للجميع صباح غدٍ الأحد.

ظهور نتيجة المعاهد الأزهرية بالإسكندرية

وبحسب ما أعلنته المعاهد الأزهرية بالإسكندرية في بيان، جرى اعتماد نتيجة الفرق الأربعة سالفة الذكر، على أنّ تتاح غدًا الأحد للطلاب في المعاهد كافة الخاصة بهم، برقم الجلوس المخصص لكل طالب، وفقًا لمواعيد العمل الرسمية لكل معهد.

من جهته، أكد الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، أنّ امتحانات المنطقة أُجريت في مناخ مناسب للطلاب والطالبات، ولم تتلقى غرفة العمليات بالمنطقة، أية شكاوى أو تجاوزات.

متابعة الكنترول وعمليات التصحيح

وأشار إلى أنّ النتائج ظهرت بعد متابعة الكنترول وعمليات التصحيح، من خلال توفير غرف التصحيح وأدواته لحظة بلحظة، لإعطاء كل طالب حقه.