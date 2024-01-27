مئات الأشخاص والشاحنات تتجه نحو حدود تكساس لمنع دخول المهاجرين غير الشرعيين

مع زيادة التوتر بين ولاية تكساس والحكومة الفيدرالية الأمريكية، أعلنت قافلة من مئات الأشخاص والشاحنات التوجه إلى حدود ولاية تكساس لمنع المهاجرين من العبور إلى الولايات المتحدة قادمين من المكسيك.

المجموعة تسمى «Take Our Border Back»، ومعناها «استعادة حدودنا»، ويزعمون أنهم في مهمة ضد الأشخاص الذين يريدون إبقاء حدود الولايات المتحدة مفتوحة للمهاجرين غير الشرعيين، والذي يؤدي إلى تدمير أمريكا، بحسب شبكة «Vice» الأمريكية، وقناة «CBS» الأمريكية.

رسالة إلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن

والهدف من القافلة، هو توجيه رسالة إلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، عنوانها «أمِّنوا حدودنا»، ويدعو المسؤولون عن القافلة، جميع موظفي إنفاذ القانون والعسكريين العاملين والمتقاعدين، والمحاربين القدامى، والمسؤولين المنتخبين، وأصحاب الأعمال، ومربي الماشية، وسائقي الشاحنات، وسائقي الدراجات النارية، ووسائل الإعلام، والأمريكيين المحبين للحرية، للانضمام إليهم في تأمين حدود أمريكا.

وكان جريج أبوت، حاكم تكساس، رفض الخضوع لقرار الحكومة بإزالة الأسلاك الشائكة من طول الحدود مع دولة المكسيك، ما ينذر بنشوب حرب أهلية داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

الأسلاك الشائكة بين ولاية تكساس والمكسيك تمنع المهاجرين من الوصول إلى الولاية

والأسلاك الشائكة بين ولاية تكساس والمكسيك تمنع المهاجرين غير الشرعين من الوصول إلى الولاية الأمريكية، وكانت المحكمة العليا الأمريكية صوتت بأغلبية 5 أصوات مقابل 4 لصالح سلطة الحكومة الفيدرالية في إزالة الأسلاك الشائكة، والتي تم تركيبها بأمر من حاكم تكساس، بحسب «فوكس نيوز».