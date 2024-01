مشاهد مرعبة من انفجار ولاية تكساس.. أسفر عن 21 مصابا وتلفيات كبيرة

مشاهد صادمة نشرتها بعض وسائل الإعلام الأمريكية من انفجار ولاية تكساس الأمريكية، والذي أسفر عن إصابة 21 شخصًا بينهم 3 في حالة حرجة، بالإضافة إلى تدمير المنازل.

وأفادت خدمات الطوارئ في المدينة المنكوبة بأن أحد المصابين في انفجار بولاية تكساس حالته حرجة، و2 في حالة خطيرة، والبقية إصاباتهم طفيفة، فيما صرحت إدارة شرطة فورت وورث في تغريدة عبر حسابها بمنصة «إكس»: «نعمل حاليا على حادث كبير.. يرجى تجنب منطقة وسط المدينة».

وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقاطع للحادث عن قرب تظهرب حجم الدمار.

BREAKING NEWS: There was just a massive explosion at The Sandman Signature Hotel in downtown Fort Worth, Texas. There are 10 people confirmed injured



pic.twitter.com/FlP9ohtv9C