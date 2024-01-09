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مشاهد مرعبة من انفجار ولاية تكساس.. أسفر عن 21 مصابا وتلفيات كبيرة

كتب:

ماريان سعيد
02:56 م | الثلاثاء 09 يناير 2024
انفجار بولاية تكساس

انفجار بولاية تكساس

مشاهد صادمة نشرتها بعض وسائل الإعلام الأمريكية من انفجار ولاية تكساس الأمريكية، والذي أسفر عن إصابة 21 شخصًا بينهم 3 في حالة حرجة، بالإضافة إلى تدمير المنازل. 

وأفادت خدمات الطوارئ في المدينة المنكوبة بأن أحد المصابين في انفجار بولاية تكساس حالته حرجة، و2 في حالة خطيرة، والبقية إصاباتهم طفيفة، فيما صرحت إدارة شرطة فورت وورث في تغريدة عبر حسابها بمنصة «إكس»: «نعمل حاليا على حادث كبير.. يرجى تجنب منطقة وسط المدينة».

 

وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقاطع للحادث عن قرب تظهرب حجم الدمار. 

 

 

 

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بقلم ماريان سعيد