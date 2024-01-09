إصابة 10 أشخاص في انفجار هز وسط «تكساس» الأمريكية كتب: محمد عزالدين 01:21 ص | الثلاثاء 09 يناير 2024 حادث بولاية تكساس أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بإصابة 10 أشخاص، في انفجار هزّ ولاية تكساس الأمريكية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: هزة أرضية بقوة 2.3 درجة تضرب ولاية تكساس الأمريكية هزة أرضية بقوة 3 درجات تضرب غرب تكساس الأمريكية هزة أرضية تضرب غرب تكساس الأمريكية بقوة 5.2 درجة عاجل.. هزة أرضية قوية تضرب ولاية تكساس الأمريكية من طوكيو إلى تكساس.. طيار أمريكي في مهمة للعثور على «عروس لعبة» مفقودة كشف عن دوره في قتل أسامة بن لادن.. احتجاز الجندي الأمريكي روبرت أونيل في تكساس تكساس أمريكا بقلم محمد عزالدين