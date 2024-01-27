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معرض القاهرة الدولي للكتاب

«ليه تعيشها لوحدك» يواصل تذيل إيرادات الأفلام في شباك التذاكر

كتب:

بسمة شطا
03:42 م | السبت 27 يناير 2024
فيلم ليه تعيشها لوحدك

فيلم ليه تعيشها لوحدك

تواصل الأفلام في دور العرض السينمائية منافستها الشديدة على شباك التذاكر، وذلك بعد طرح عدد من الأفلام السينمائية مؤخرا، والتي كان من بينها فيلم «ليه تعيشها لوحدك».

فيلم «ليه تعيشها لوحدك» يواصل تذيل الإيرادات 

قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن فيلم ليه تعيشها لوحدك يواجه ضعفا في الإيرادات حيث واصل تذيل قائمة الإيرادات يوم أمس الجمعة بـ4 آلاف جنيه فقط لا غير.

أبطال فيلم ليه تعيشها لوحدك

يذكر أن فيلم ليه تعيشها لوحدك يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم شريف منير وخالد الصاوي وسلمى أبو ضيف ومحمد رضوان وخالد عليش، ومن إخراج حسام الجوهري.

وينافس فيلم «ليه تعيشها لوحدك» عددا من الأفلام الأخرى في شباك التذاكر، من بينها: فيلم الحريفة ورحلة 404 لمنى زكي والإسكندراني لأحمد العوضي وأبو نسب لمحمد إمام.

 

 

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بقلم بسمة شطا