فيلم «ليه تعيشها لوحدك» مهدد بالسحب من السينما بعد 3 أسابيع عرض فقط

جاء فيلم «ليه تعيشها لوحدك»، في المرتبة الأخيرة بقائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، وأصبح مهددا بالسحب من دور العرض حال استمرار تحقيقه إيرادات هزيلة، جعلته يتذيل الإيرادات، في الوقت الذي تصدر فيه فيلم «الحريفة» المركز الأول، وحقق أمس، نحو 3 ملايين جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

حقق فيلم «ليه تعيشها لوحدك»، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس، تقدر بـ4 آلاف و378 جنيها، فيما جاءت حصيلة إيراداته على مدار 3 أسابيع عرض بالسينما بنحو 556 ألف جنيه.

أبطال فيلم «ليه تعيشها لوحدك»

فيلم «ليه تعيشها لوحدك»، بطولة خالد الصاوي، شريف منير، سلمى أبو ضيف، خالد عليش، محمد رضوان، مؤمن نور، فاطمة عادل، ولأول مرة أمينة شلباية، تأليف أحمد عبد العزيز، إخراج حسام الجوهري.

قصة الفيلم

تدور قصة الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي عن الصداقة والحب وفارق السن، من خلال العلاقة بين صديقين وهما خالد الصاوي وشريف منير، تجمعهما صداقة قوية، وتتوتر صداقتهما بعد دخول شريف منير في علاقة حب مع ابنة خالد الصاوي التي تصغره بأكثر من 30 عاما.