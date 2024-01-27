«التحالف الوطني»: إعادة تأهيل 25 منزلا للأسر الأولى بالرعاية ببني سويف

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي قامت بإعادة تأهيل وتشطيب نحو 25 منزلا للأسر الأولي بالرعاية بقرية زرابي الحيبة مركز الفشن بمحافظة بني سويف.

التحالف الوطني

وأوضح التحالف الوطني في منشور عبر صفحته الشخصية، أنه ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير القرى الأكثر احتياجًا، قامت جمعية الأورمان عضو التحالف بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بإعادة تأهيل وتشطيب نحو 25 منزل للأسر الأولي بالرعاية بقرية زرابي الحيبة مركز الفشن بمحافظة بني سويف.

مبادرة مصر في عيونا

وفي سياق متصل، كان اطلقت مؤسسة الجارحي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مبادرة "مصر في عيونا" لمكافحة مسببات العمى وضعف الإبصار بالتعاون مع مؤسسة مرڤت سلطان للأعمال الخيرية حيث تضمنت المبادرة قافلة طبية كبرى للكشف والعلاج المجاني لأمراض العيون ومسببات ضعف وفقدان الإبصار بمقر عيادة الجارحي الطبية بقرية الحامولي لخدمة أهالينا غير القادرين بمراكز محافظة الفيوم كما توفر القافلة الأدوية والنظارات الطبية للمستحقين بالمجان حيث تم توقيع الكشف علي نحو 1000 مستفيد من أهالينا .