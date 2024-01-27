«القومي للمسرح» يكرم الفنان رشوان توفيق الأربعاء المقبل

ينظم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان إيهاب فهمي، احتفالية كبرى لتكريم الفنان القدير رشوان توفيق على مشوراه وعطائه الفني، في المسرح القومي، الأربعاء المقبل، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال.

حفل تكريم رشوان توفيق

ويتضمن برنامج الحفل عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح يستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنان القدير رشوان توفيق، بتعليق صوتي للفنان أشرف طلبة، سيناريو وكتابة تعليق صوتي سمير حنفي، تصوير محمد محسن ومصطفى سيد، مونتاج أحمد فتحي، وإخراج الدكتور محمد إسماعيل، كما تعزف الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية مختارات من أشهر مؤلفات الكلاسيكيات العالمية، يقدمها تريو آلات النفخ الخشبية والوترية بالمركز، حيث يقوم بالعزف على آلة الفلوت كريم عافية، وآلة الكلارينت إيناس صدقي، وعلى آلة التشيلو عمرو صبحي.

ويختتم الحفل بإهداء الفنان القدير رشوان توفيق درع تذكاري وشهادة تقدير لرحلة عطائه الفنية.