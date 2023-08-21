رشوان توفيق: رأيت العديد من الرؤى الصالحة في المنام و«دايما باكلم ربنا»

أكد الفنان القدير رشوان توفيق سعادته بما قدمه من أعمال طوال مسيرته الفنية لأنه يرى فيها مراحل عمره المختلفة، ويسعد أكثر عندما يتذكر التكريم على هذه الأعمال، قائلاً: «أنا فرحان النهاردة إني هاشوفكم.. وببص ألاقي نفسي من الشباب للكبر في كل مشهد.. مشهد جريمة في الحي الهادي أخذت عنه جائزة تمثيل.. عن هذا الدور».

توفيق: العديد من الأشخاص رأوا لي رؤى صالحة

وأضاف «توفيق» خلال استضافته ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» المذاع على شاشة «قناة cbc»، أنَّه رأى العديد من الرؤى الصالحة كما رآها له أشخاص عديدون ليرووها له حتى من لا يعرفونه يتصلون به ليحكوا له ما رأوا.

أدعوا الله دائما.. «يا رب أكرمتني»

وتابع الفنان القدير، أنه يخاطب الله – عز وجل – ويدعوه، قائلاً: «أكرمتني.. مش عارف أوفي نعمك.. طول النهار أتكلم مع ربنا يا رب أكرمتني كثيرا بحيث إني مش عارف أوفي نعمك بس من عليا بالنظر يوم العرض عليك».

رؤيا صالحة لرشوان توفيق من 3 أشهر

واستطرد «توفيق»، أنَّ الرؤى التي يراها في منامه رؤى صالحة وعديدة عن أولياء الله الصالحين والأنبياء بشرى له، قائلا: «حاجات كتير حصلت لي بقى لها مدة.. ناس أنا ماعرفهمش يشوفوا لي رؤى ويتصلوا بيا.. فيه صحفي شاف لي رؤيا من حوالي 3 أشهر فقط.. شافني ماسك كتاب ضخم جداً في يميني وبعدين بتكلم معاه في القرآن الكريم وابنتي «هبه» متدينة للغاية فسرت لي الرؤيا بأنها «عمري».