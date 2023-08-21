رشوان توفيق: رأيت 4 أنبياء في منامي.. ولا أهتم لشائعات وفاتي

كشف الفنان القدير رشوان توفيق، عن رؤيته للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في منامه، قائلا إنه بعد عودته من أداء مناسك الحج، رأى في منامه أن أحد العلماء يقف على الباب، وأعطى مالا لإحدى قريباته، وزوجته تقف على يساره، ليسأله: «أنت مين.. مردش عليا.. فكررت السؤال.. ليلتفت في المرة الثالثة قائلاً: أنا صاحب الفضل.. أنا صاحب الفضل»، وانخرط في بكاء شديد، مستكملا: «ده هو.. واستيقظت وأنا أصرخ في سريري.. لقيت أنه هو سيدنا رسول الله».

توفيق: رأيت في المنام السيد المسيح

وأضاف «توفيق» خلال استضافته ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» المُذاع على شاشة «قناة cbc»، أنه رأى السيد المسيح في السماء بجلباب واسع، قائلاً «من سعادتي رؤية السيد المسيح، لكني لم أر وجهه ليتفضل عليا سبحانه برؤية وجهه بجمال لا مثيل له، وظللت أردد الله.. الله».

وتابع الفنان القدير، «لي رؤية برأس سدر وأنا ساجد ليلاً رأيت سيدنا موسى عليه السلام، قوي البنية للغاية وطويل، ورؤية أخرى لنبي رأيته بوجه جميل، وجماله عجب أسطوري وهو سيدنا نوح عليه السلام».

عن شائعات موته.. «ولا تفرق معايا»

وعن تكرار شائعات وفاته، أكد «توفيق» أنَّها لا تفرق معه أبدا، مستشهداً بمكالمة دارت بينه وبين الفنانة الراحلة رجاء الجداوي عندما مرت بنفس الظرف، قائلاً: «لما كتبوا اليومين اللي فاتوا هذه الشائعة عني قولت إنني أدعو الله عز وجل بأن تكون أسعد لحظاتي يوم ألقاه.. أدعو الله أن تكون أسعد لحظاتي يوم خروجي من الدنيا وروحي تكون فرحانة بنفسي وبلقاءك».