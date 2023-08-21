قصة رؤية صالحة شاهدها إمام مسجد للفنان رشوان توفيق.. «ملايكة ماسكين روح»

استضاف برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» اليوم الإثنين الفنان القدير رشوان توفيق، الذي كانت بدايته في عالم الإخراج، ليحكي رحلته أمام وخلف الكاميرا، طوال مشوار فني كبير عمل خلاله مع أغلب نجوم عصره.

رؤى صالحة للفنان القدير رشوان توفيق

وخلال لقائه بالبرنامج المُذاع على شاشة «قناة cbc»، كشف «رشوان» عن العديد من الرؤى الصالحة التي رآها لأنبياء الله وأوليائه الصالحين، والتي رآها آخرون له، مثل شيخ جامع وادي النطرون، وهو شيخ بدوي لا يعرفه، وهاتفه ليقص له الرؤيا: «شوفت لك رؤية.. لازم آجي عندك وأقولك عليها»، مؤكدا على حب هذا الشيخ البدوي للفن، رغم أنه عالم وخطيب جامع، «قالي لازم أجيلك البيت».

الروح تسرح

وتابع الفنان رشوان توفيق، «شاف اتنين ملائكة يمسكون روح والملائكة تقول: «الروح الطيبة» ولما سألهم الشيخ البدوي: «من الروح الطيبة»، أجابوا: رشوان توفيق، وآخر أخبرني «لثالث مرة السيدة نفيسة تبلغك السلام»، «أول ما شوفت رؤية كانت ستنا مريم العذراء أول رؤية.. بعدين شوفت حضرة النبي عليه الصلاة والسلام.. صورة بعيدة في شكل عالم أزهري وكرسي عالي وحوله علماء أزهريون.. ثانية كده.. ومرة أخرى قبل صلاة الفجر في عام 1968 أو 69 تقريباً.. وجدت رجل فلاح جالس على سجادة الصلاة الحمراء.. فسألته الساعة كم.. قال لي: 5 إلا 5 وتساءلت بيني وبين نفسي «من يجلس على سجادتي؟» ليدخل المكلف بالرسالة ليرد: «ابراهيم الخليل».