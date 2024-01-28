كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر والكونغو.. الموعد والقنوات والإصابات

لا صوت يعلو فوق الحديث عن مباراة مصر والكونغو، التي ستحدد مصير الفراعنة، في البطولة الأهم على مستوى القارة السمراء، بعدما وصل المنتخب للمرحلة الإقصائية، ليقف في دور الـ16، باحثًا عن فرصة للعبور على أكتاف الكونغو الديمقراطية، والذهاب بعيدًا لتحقيق حلم الحصول على النجمة الثامنة.

موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

في العاشرة مساء، يفتح ملعب «لاورينت بوكو» أبوابه، من أجل استقبال مباراة استثنائية، تجمع منتخب مصر بنظيره الكونغو، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا، على أن تقام في اليوم ذاته مباراة أخرى بين غينيا الاستوائية وغينيا.

القنوات الناقلة

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القنوات المفتوحة

قناة tvt التوجولية: قمر يوتلسات 9 شرق - التردد: 11900.

قنوات TV 5.8: القمر الصناعي تركسات 42 شرقًا - تردد 12356.

قناة Ortb: البينينية عبر قمر يوتلسات 9 شرق - التردد: 11900.

تحديات تنتظر منتخب مصر أمام الكونغو

تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا، بعد احتلاله المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 3 نقاط، بعد التعادل في جميع المباريات أمام موزمبيق، غانا وكاب فيردي على الترتيب.

وتأهل منتخب الكونغو إلى دور الـ16 من المسابقة القارية، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، بالتعادل أمام المنتخبات الثلاثة، المغرب زامبيا تانزانيا.

تُعد المباراة من المواجهات المرتقبة في دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا، إذ ننتظر الجماهير رؤية صاحب الانتصار الأول في البطولة، بين الثنائي الذي لم يحقق أي فوز منذ بداية رحلته في المسابقة القارية، بينما يسعى منتخب الكونغو بشكل خاص لتحقيق المفاجأة والذهاب بعيدًا في كأس أمم أفريقيا.

إصابات المنتخب

عانى منتخب مصر من إصابات بالجملة قبل انطلاق مشواره في دور الـ16، وذلك بعد تأكد غياب إمام عاشور بسبب إصابته بارتجاج في المخ، بينما يغيب محمد صلاح بداعي إصابة العضلة الضامة إلى جانب الشكوك حول لحاق عمر مرموش بالمباراة، بسبب نزلة برد، وانتهاء مشوار محمد الشناوي مع المنتخب بسبب خلع في الكتف.