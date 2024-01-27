«القاهرة الإخبارية»: فيينا تعلن فرض قيود مشددة للحد من الهجرة إلى النمسا

قال خالد أبو بكر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من العاصمة النمساوية فيينا، إن مستشار النمسا، كارل نيهامر، أعلن تفاصيل خطة حزب «الشعب» الحاكم حتى 2030 المقدمة للاتحاد الأوروبي، للحد من الهجرة غير الشرعية إلى بلاده ومنها إلى دول الاتحاد الأوروبي، وأكد مستشار النمسا، في هذا الصدد، أن الحزب يعتزم عدم منح أي مساعدات اجتماعية للمقيمين في النمسا، حتى بعد مرور 5 سنوات.

مصادرة مقتنيات المهاجرين وطالبي اللجوء

وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية»، خلال مداخلة هاتفية اليوم السبت، أن مستشار النمسا أشار إلى اعتزامه الحصول على المقتنيات الثمينة من طالبي اللجوء، عند دخولهم البلاد لأول مرة، حتى يتم تمويل المصاريف، وتمويل إقامة اللاجئين، إلى أن يتم البت في أمرهم ما إذا كانوا سيحصلون على اللجوء من عدمه.

وتابع «أبو بكر»، أن الاتحاد الاوروبي يدفع لإنشاء معسكرات لنقل طالبي اللجوء المرفوضين، إلى مراكز لجوء في بلدان ثالثة خارج الاتحاد، كما ذكر كارل نيهامر أن بلاده سوف تعمل على استقبال العماله الماهرة التي تحتاجها.