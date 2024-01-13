«الهجرة» تنشر ثاني فيديو توعوي يناقش مخاطر الهجرة غير الشرعية

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ثاني فيديو توعوي لمشروع تخرج ضمن حملة كاملة تحت رعاية وزارة الهجرة لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، عبر الصفحات الرسمية للوزارة بمواقع التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وفي إطار تمكين ودعم الشباب المبدع،

مخاطر الهجرة غير الشرعية

ويتضمن الفيديو رسائل حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، بمشاركة الفنانة عارفة عبدالرسول والفنان أمير صلاح الدين.

وأعربت وزيرة الهجرة، عن سعادتها بأفكار الشابات المبدعات اللاتي اخترن ملفا من أصعب الملفات وظاهرة يعاني منها أغلب دول العالم، لتنفيذ حملة توعوية من خلال إعلانات تلفزيونية وإعلان للراديو، مشيدة بالرسائل التي تضمنتها الإعلانات وحرصهم على أن تصل للجمهور المتلقي ببساطة.

منفذو فكرة المشروع

ونفذ مشروع التخرج 6 طالبات مبدعات من كلية الإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع القرية الذكية»، وهن «سلمى مصطفى سالم أحمد سالم، وسلمى محمد حسن عبدالجواد، وجنا محمد سامي محمد هيكل، وداليا أشرف محمد عبدالوهاب، ورانا حسن إبراهيم وأحمد محمد، ميار محمد مصطفى عبدالجواد».

"حياتك مش عشان تنهيها.. حياتك عشان تبنيها"



في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".. يقدم عدد من خريجي كلية الإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (فرع القرية الذكية)، مشروع تخرج يتضمن حملة توعوية عن مخاطر الهجرة غير الشرعية على الفرد والمجتمع، pic.twitter.com/2PvBniKOiS — وزارة الهجرة المصرية (@moemigegy) January 12, 2024

تجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق مبادرة «مراكب النجاة» في عام 2019، للتوعية المجتمعية بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وسبل الهجرة الآمنة، مع توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات، التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والبالغ عددها 14 محافظة.