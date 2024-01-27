عبير صبري تروج لمسلسل حدوتة منسية قبل عرضه اليوم

حرصت الفنانة عبير صبري على الترويج لشخصيتها في مسلسل حدوتة منسية المنتظر عرضه مساء اليوم السبت عبر شاشة قناة cbc، والذي تشارك فيه بجانب سوسن بدر.

عبير صبري تشارك جمهورها بصورة للشخصية

وشاركت عبير صبرى جمهورها بصورة للشخصية التي تقدمها خلال أحداث المسلسل من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام، وعلقت عليها: «منتظرة آرائكم النهارده عن دهب وما أدراك من دهب في حدوتة منسية تكتبولي بليل بعد عرض الحلقة على cbc الساعة 8 وكمان علة واتش ات مشاهدة ممتعة إن شاء الله، مواعيد العرض على cbc الساعة 8 مساء من السبت للأربعاء، وعلى واتش ات من الجمعة للأربعاء الساعة 8 مساء».

يذكر أن مسلسل حدوتة منسية يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم سوسن بدر وعبير صبري وطارق صبري وأحمد فهيم ومحمد علي رزق ومحمود حجازي وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد محيي.