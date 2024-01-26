عبير صبري تكشف تفاصيل مشاركتها في مسلسل «حدوتة منسية»

قالت الفنانة عبير صبري، إنها أوشكت على الانتهاء من تصوير مشاهدها من مسلسل «حدوتة منسية»، والمقرر عرضه غدًا السبت على شاسة قناة «cbc»، ضمن مسلسلات الموسم الشتوي.

تفاصيل مشاركة عبير صبري فى المسلسل

وأوضحت «عبير» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها تجسد شخصية تدعى «دهب»، وهي متزوجة من شخص ينتمي لطبقة اجتماعية أعلى منها وتجعل حياته صعبة، قائلة: «بتوريه الويل وسواد الليل»، لافتة إلى أن المسلسل اجتماعي ويتضمن عدة قضايا مهمة في المجتمع.

أحداث المسلسل

وتدور أحداث مسلسل «حدوتة منسية»، في إطار اجتماعي حول شخصية «سعاد»، والتي تواجه تحديات كبيرة مع أبنائها والصراع على الإرث، إلى جانب عدة قضايا متشابكة عن الأسر المصرية وعلاقة الأم مع أبنائها، مع مطاردة سر من ماضيها يهدد حياتها.

مواعيد عرض المسلسل

المسلسل من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، طارق صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، محمد علي رزق، هشام اسماعيل وآخرين من تأليف محمود حمدان واخراج محمد محي الدين، ويعرض المسلسل أسبوعيًا من يوم السبت إلى الأربعاء على شاشة cbc، وتعاد حلقاته يومي الخميس والجمعة.