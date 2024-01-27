بدء الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، انطلاق الموجة الـ22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، اعتبارًا من اليوم وحتى 12 أبريل المقبل، وستكون على ثلاث مراحل، وذلك بالتنسيق مع أقسام ومراكز الشرطة وجميع جهات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

وقال المحافظ، إنّ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، مستمرة ومكثفة ومتتالية لإزالة التعديات حتى سطح الأرض تطبيقاً للقانون، مشيرًا إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين للحفاظ على هيبة الدولة، وتجنب الإضرار بالرقعة الزراعية، ووقف التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، التي بدورها تؤدي إلى انحسار الرقعة الزراعية التي هي حق للأجيال القادمة.

استرداد أراضي الدولة

وتأتي الموجة الـ22 لإزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة التصدي بكل حزم لكل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية، تنفيذًا لتكليفات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في هذا الشأن.