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تطهير 112 كيلومترا بترع كفر الشيخ من الغاب والبوص

كتب:

خير الله فؤاد
01:07 م | السبت 27 يناير 2024
تكريك وحفر الترع في كفر الشيخ

تكريك وحفر الترع في كفر الشيخ

نجحت مديرية الزراعة في كفر الشيخ، في تطهر نحو 112 كيلومترا من الترع ورفع الطين والغاب منها.

وقال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، بمحافظة كفر الشيخ، إن عمليات تكريك وتطهير ترع الري الزراعية مستمرة حتى الشهر المقبل، مشيرا إلى تطهير نحو 112 كيلومترا من الترع ورفع الطين والغاب منها، كونها تعد محور مهم لجريان الماء بسهولة ويسر لري الزراعات الحقلية المتنوعة.

تطهير عدد من الترع في مركزي الحامول وبلطيم  

وأوضح الدكتور «غربية»، في تصريحات لـ«للوطن»، أن استمرار عمليات تطهير ترع الري الزراعية، في كفر الشيخ، تعد أمرا هاما للغاية كونها تعود بالنفع على قطاع كبير من المزارعين بالمحافظة، وذلك لأن تلك المجاري المائية توفر الماء بشكل أفضل عقب عمليات الحفر والتكريك.

وتتولى هذه الترع، ري عدد من المحاصيل الشتوية المهمة، ومنها: «الشعير، والفول، والبرسيم، والقمح، والكتان، والبنجر، وجميع أنواع الخضروات»، وذلك بشتي ربوع قرى ومراكز المحافظة.

تطهير وحفر الترع حتى 7 فبراير المقبل

وأشارالدكتور «غربية» إلى أن عمليات حفر وتطهير وتعميق الترع، في محافظة كفر الشيخ، ستستمر حتى يوم 7 فبراير من الشهر المقبل، بما يضمن جريان ماء الري دون وجود أي عراقيل من قِبل الحشائش والبوص والغاب، الأمر الذي يوفر الوقت والجهد بالنسبة للمزارعين حال ري أراضيهم في فصل الشتاء.

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