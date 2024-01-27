«القومي للمرأة» ينظم فعاليات برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة بالمنيا

نظّم المجلس القومي للمرأة، فعاليات برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة بمحافظة المنيا بمركزي ملوي وأبو قرقاص، بالتعاون مع مشيخة الأزهر- المركز العالمي للفتوي الإلكترونية، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، التي استمرت لمدة 4 أيّام، خلال الفترة من 22 حتى 25 يناير 2024.

المجلس القومي للمرأة ينظم ندوات في قرى المنيا

وأوضح المجلس، في بيان، أنه جرى تنفيذ 12 ندوة بقري «عزبة مصطفى حمدي، البراجيل، أبو قتلة، البرشا، دير أبو حنس، دير البرشا، المطاهرة القبلية، بني محمد شعراوي، شرارة، سفاي، حرز، ومنشأة نصر».

تضمنت الندوات العديد من الموضوعات، منها مناقشة تكوين الأسرة والتربية الإيجابية للأبناء، واختيار شريك الحياة، والتغذية والحمل، والولادة والرضاعة، والنمو والتطور، والدمج والإعاقة، وذلك من خلال مدربين معتمدين، من الجمعية الملكية البريطانية لطب الأطفال.