محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من توسعة «دائري العاصمة» لتيسيير الحركة المرورية

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن أعمال رصف طريق «أبو عمر»، الواقع شرق مدينة كفرالشيخ بالمحافظة، مستمرة بطول مسافة تقدر بنحو 950 مترا، ضمن خطة توسعة ورفع كفاءة طريق كفر الشيخ الدائري، لتصل أعمال التوسعة لنحو 12 مترا في الاتجاهين، مشددا على ضرورة رفع كفاءة منظومة الإنارة بالطريق، وكذلك المرافق والبنية الأساسية، قبل البدء في أعمال الرصف.

جاء ذلك بحضور كل من: عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ومحمد رأفت، معاون محافظ كفرالشيخ، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

الانتهاء من أعمال توسعة دائري العاصمة

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، في بيان له اليوم السبت، الانتهاء من أعمال المرافق والبنية الأساسية لطريق «أبو عمر»، قبل بدء أعمال الرصف، لافتا إلى أن توسعة ورفع كفاءة طريق دائرى العاصمة، يهدف للربط بين القطاع الشمالي الشرقي لمدينة كفرالشيخ، بداية من الكوبرى الأزرق شرقا حتى الربط برافد طريق بلطيم الدولي الساحلي شمالا.

تخفيف أي حالات تكدس وزحام

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن هذا المحور الجديد بمدينة كفر الشيخ، يعمل على تخفيف التكدس والزحام عن مناطق مدينة كفر الشيخ، وتسهيل حركة مرور المركبات وتحسين الخدمات للمواطنين، وكذلك الربط بين عدد من الطرق المزدوجة في الإقليم.