رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة كفر الشيخ فور ظهورها

يبحث آلاف الطلبة والطالبات عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة كفر الشيخ، خاصة بعد انتهاء امتحانات الصف الثالث الإعدادي في جميع المواد، الأسبوع الماضي، إذ انطلقت يوم الأربعاء 17 يناير واستمرت لمدة 6 أيام، كان آخرها الأربعاء الماضي.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة كفر الشيخ

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن»، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة كفر الشيخ، وموعد ظهورها، في ظل ما تُقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

وكثفت لجان التصحيح بكفر الشيخ، من أعمالها للانتهاء من تصحيح كراسات إجابات الطلاب في امتحانات نصف العام 2024، لتبدأ بعد ذلك، أعمال الرصد والمراجعة، وعقب ذلك، اعتماد النتيجة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تمهيدًا لإعلانها أمام الطلاب وأولياء الأمور.

وخّصصت مديرية التربية والتعليم، رابطًا لـ نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة كفر الشيخ، للحصول عليها فور ظهورها، وذلك من خلال بوابة مديرية التربية والتعليم الرسمية، عبر الخطوات الآتية:

- الدخول على بوابة مديرية التربية والتعليم اضغط «هنا».

- الضغط على «نتيجة الشهادة الإعدادية».

- تحديد الدور والفصل الدراسي.

- إدخال رقم جلوس الطالب.

- الضغط على «بحث» وستظهر النتيجة فورًا.

ما مجموع الشهادة الإعدادية؟

وبحسب مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، فإنّ مجموع الشهادة الإعدادية 2024 للترم الأول، يبلغ 140 درجة، بينما يبلغ مجموع الشهادة الإعدادية للترمين الأول والثاني 280 درجة، وتنقسم درجات امتحانات نصف العام كالآتي:

درجات مادة اللغة العربية: 40 درجة.

درجات مادة اللغة الإنجليزية: 30 درجة.

درجات مادة الرياضيات: 30 درجة مقسمة على الهندسة 15 درجة والجبر والإحصاء 15 درجة.

درجات مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.

درجات مادة العلوم: 20 درجة.