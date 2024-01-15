رئيس جامعة الإسكندرية يبحث آليات دعم التعاون المشترك مع سفير تنزانيا

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، السفير ريتشارد ماكنزو سفير تنزانيا بالقاهرة، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون بين جامعة الإسكندرية والجامعات التنزانية فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وشهد اللقاء حضور الدكتور هشام سعيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور علي عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور إبراهيم رحاب مستشار رئيس الجامعة للشؤون الأفريقية.

وأكد الدكتور قنصوة حرص جامعة الإسكندرية على توطيد سبل التعاون مع الجامعات التنزانية فى المجالات العلمية المختلفة، وتوفير كافة سبل الرعاية والخدمات التعليمية والبحثية المتميزة للطلاب التنزانيين الدارسين بجامعة الإسكندرية.

تطوير وتنمية مهارات الطلاب

وأوضح «قنصوة»، أن جامعة الإسكندرية تعمل جاهدة علي تطوير وتنمية مهارات الطلاب الأفارقة بصفة عامة، حتى يشاركوا في نهضة بلادهم.

وأضاف، أن جامعة الإسكندرية تتطلع إلى مزيد من التعاون مع الجامعات التنزانية في مجالات المياة والطاقة المتجددة والكهرباء، والاستمرار فى إرسال القوافل الطبية توطيدا للعلاقات التاريخية التي تربط بين الدولتين.

47 طالبا تنزانيا يدرسون في جامعة الإسكندرية

ومن جانبه أشاد السفير التنزاني، بالمستوى العلمي والأكاديمى المتميز لجامعة الإسكندرية، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وتنزانيا، ولفت إلى أن هناك 47 طالبا تنزانيا يدرسون في جامعة الإسكندرية.

وأكد السفير حرص دولة تنزانيا على تطوير التعاون المشترك مع الجهات الأكاديمية المصرية بصفة عامة، وجامعة الإسكندرية بصفة خاصة، في مجالات البرامج التعليمية والمشروعات البحثية المشتركة في مختلف التخصصات الأكاديمية.