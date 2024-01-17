«السفيرة عزيزة» يستعرض رحلة الفنانة داليدا من شبرا إلى العالمية

استعرض برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «دي إم سي» قصة حياة الفنانة «داليدا» في ذكرى ميلادها رغم رحيلها قبل 37 عاما عن عالمنا، إلا أنها حاضرة دائما بفضل أعمالها المميزة.

رحلة داليدا من شبرا إلى العالمية

وقالت الإعلامية رضوى حسن، إن داليدا اسمها الحقيقي «يولاند كريستينا جيجليوتي»، وولدت في القاهرة تحديدا شبرا يوم 17 يناير 1933 لأبوين إيطاليين أحدهما يعمل في المجال الفني، مشيرة إلى ظهور موهبتها في سن مبكرة، وهو أمر متوقع فوالدها عازف الكمان الرّئيسي في أوبرا القاهرة، وهو الذي شجعها على خوض التجربة.

وأضافت الإعلامية نهى عبد العزيز خلال تقديمها برنامج «السفيرة عزيزة» أنه برغم امتلاكها صوت قوي وحضور مبهر فبدايتها لم تكن في عالم الموسيقى وإنما التمثيل، وهي الخطوة التي سارت إليها بعدما فازت بالمركز الأول في مسابقة ملكة جمال مصر 1954، وبعد فوزها بلقب ملكة جمال مصر اكتشفها منتج أفلام فرنسي نصحها بتغيير اسمها إلى داليدا، ولأن حلمها كان التمثيل في باريس فسافرت إلى هناك رغم معارضة أهلها.

أعمال الفنانة داليدا

وتابعت أن داليدا أصبحت واحدة من أشهر مطربي العالم، إذ سجلت 500 أغنية فرنسية؛ منها 200 ترجمة إلى الإيطالية، وباعت أكثر من 80 مليون شريط في جميع أنحاء العالم، ومن أكثر أغانيها تأثيرًا بالوطن العربي «حلوة يا بلدي وسلمى يا سلامة».