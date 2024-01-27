محافظ كفر الشيخ يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالطرق

قاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، حملة موسعة ومكبرة لإزالة الإشغالات بمدينة كفر الشيخ، موجها باتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال بعض المخالفين، علاوة على منع ظاهر الإنتظار الخاطئ للسيارات بالشوارع، والتعديات على حرم الشوارع العامة، من المحال التجارية.

محافظ كفر الشيخ: المواطن له الحق في السير الآمن

وشدد محافظ كفر الشيخ، في بيان له، اليوم السبت، على عدم السماح بأي حالات تعد على حق المواطن في السير والحركة بالشوارع بسهولة دون تعديات، ما يجعل شوارع المدينة تظهر في أبهي صورها دون مخالفات وتعديات تذكر حول هذا الصدد.

ووجه محافظ كفر الشيخ، رئيس مدينة ومركز كفر الشيخ، بضرورة رفع الإشغالات والتعديات كافة من الشوارع العامة، وحرم الطريق، وإزالة الأتربة والقمامة من الشوارع أولا بأول، في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في القطاعات الخدمية.

جاء ذلك بحضور كل من: عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمهندس الخضراوي خضر، رئيس حي شرق كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.