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«زراعة كفر الشيخ»: حصاد 167 ألف طن طماطم مع نهاية العروة الأولى

كتب:

خير الله فؤاد
05:04 م | السبت 27 يناير 2024
محصول الطماطم في كفر الشيخ

محصول الطماطم في كفر الشيخ

كشف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة في محافظة كفر الشيخ، أنّ إنتاجية حصاد محصول الطماطم بالعروة الأولى، فائقة للغاية، بلغت نحو 167 ألف طن طماطم، بمساحة منزرعة بلغت 7500 فدان.

إنتاجية في فاصل عروات وطقس ممطر بسواحل كفر الشيخ 

وأوضح «ناجح» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ محصول العروة الأولى من الطماطم في كفر الشيخ، جاء مع فاصل عروات شتوية ما بين الأولى والثانية، وسط طقس متقلب وممطر، لذلك تعد الطماطم من الزراعات المهمة في مثل هذا التوقيت.

موعد زراعة العروة الثانية

وأشار إلى أنّ زراعة العروة الأول من محصول الطماطم في محافظة كفر الشيخ، تبدأ في شهر أكتوبر، وتُنتج بعد مرور شهرين، لافتًا إلى أنه عقب ذلك، تُزرع العروة الثانية مع مطلع شهر فبراير في حقول المحافظة سواء الرملية أو الطينية.

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