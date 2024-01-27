«رياضة الإسكندرية» تنظم دورات تدريبية للشباب عن كيفية الإنقاذ من الغرق

قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن»، إنّ المديرية بالتعاون مع الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، بدأت اليوم، في تنفيذ دورة تدريبية تحت عنوان «الإنقاذ والإسعافات الأولية»، لتدريب الشباب والفتيات على كيفية الإنقاذ من الغرق، وأهم الإسعافات الأولية التي تجرى للشخص الذي يتم إنقاذه، لسرعة إعادته لحالتة الطبيعية.

محاضرات نظرية

وأشارت «الشريف» إلى أنّ الدورة التدريبية للإنقاذ والإسعافات الأولية، انطلقت اليوم، وتستمر حتى 31 يناير، بمقر الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، برئاسة الكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، وعلى حمامات السباحة بالنادي الأوليمبي، ونفذ المحاضرات النظرية، الكابتن يحيى السعاتي، والكابتن محمد إسماعيل، وستنفذ المحاضرات العملية في الأيام التالية.

أندية التطوع

وأوضحت أنّ المشاركين في دورة الإنقاذ والإسعافات الأولية، وصل عددهم إلى 44 شابًا وفتاة، من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب «الإدارة الكشفية والتطوعية»، وذلك لتأهيلهم لأعمال الإنقاذ والإسعافات الأولية على شواطئ الإسكندرية من خلال أندية التطوع.