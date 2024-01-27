رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة السويس فور ظهورها

طلاب المدارس الخاصة واللغات والرسمية والرسمية لغات وأولياء أمورهم، يبحثون في الوقت الحالي لمعرفة رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة السويس فور ظهورها، وستتاح إلكترونيا على موقع محافظة السويس والصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم على «بوابة السويس التعليمية»، وذلك برقم الجلوس.

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة السويس

وقال مصدر، بمديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس لـ«الوطن»، إنّ رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة السويس فور ظهورها، سيكون متاحا بعد اعتمادها رسميًا بواسطة ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس على صفحة المديرية على «فيسبوك» من هنا، وبعدها بالمدارس والإدارات التعليمية التابع لها كل مدرسة.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة السويس

وأوضح المصدر، أنّ الرابط الخاص بنتيجة الشهادة الإعدادية سيُتاح عقب ختام أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية، والانتهاء تماماً من أعمال الكنترول المركزي والتصحيح والرصد، وتجهيز الكشوف وإجراء عملية المراجعة عليها، ثم تأتي خطوة اعتماد النتيجة بواسطة وكيل وزارة التربية والتعليم من المحافظة، ليتم إعلان النتيجة.