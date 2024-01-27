رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة السويس فور ظهورها

كتب:

حمدي عبد الله
05:59 م | السبت 27 يناير 2024
تعليم السويس

تعليم السويس

طلاب المدارس الخاصة واللغات والرسمية والرسمية لغات وأولياء أمورهم، يبحثون في الوقت الحالي لمعرفة رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة السويس فور ظهورها، وستتاح إلكترونيا على موقع محافظة السويس  والصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم على «بوابة السويس التعليمية»، وذلك برقم الجلوس.

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة السويس

وقال مصدر، بمديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس لـ«الوطن»، إنّ رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة السويس فور ظهورها، سيكون متاحا بعد اعتمادها رسميًا بواسطة ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس على صفحة المديرية على «فيسبوك» من هنا، وبعدها بالمدارس والإدارات التعليمية التابع لها كل مدرسة.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة السويس

 

وأوضح المصدر، أنّ الرابط الخاص بنتيجة الشهادة الإعدادية سيُتاح عقب ختام أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية، والانتهاء تماماً من أعمال الكنترول المركزي والتصحيح والرصد، وتجهيز الكشوف وإجراء عملية المراجعة عليها، ثم تأتي خطوة اعتماد النتيجة بواسطة وكيل وزارة التربية والتعليم من المحافظة، ليتم إعلان النتيجة.

اقرأ المزيد:

إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي في محافظة السويس

موعد إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي في محافظة السويس

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة السويس 2024

أماكن الخروج في محافظة السويس 2024.. اعرف أفضلها وأرخصها
بقلم حمدي عبد الله