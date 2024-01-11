أماكن الخروج في محافظة السويس 2024.. اعرف أفضلها وأرخصها

يسعى مواطنو السويس لمعرفة أفضل أماكن الخروج في محافظة السويس لعام 2024، إذ تمتلك المحافظة العديد منها، وأفضلها هي الأماكن المفتوحة، وجميعها مجانية، حيث يقضي الأهالي وقتاً جميلاً، مجانا، مثل الكورنيش القديم والكورنيش الجديد وممشى أهل السويس، ومشي الكورنيش الجديد، وممشى النخيل

كورنيش السويس الجديد

من أفضل أماكن الخروج في محافظة السويس 2024، كورنيش السويس الجديد، والذي أصبح يستوعب أعداداً أكبر من ذي قبل حيث تم توسعته ورفع كفاءة 1300 متر وإنشاء ممشي أهل السويس، من أول طريق بورتوفيق حتى الشاليهات، ويطل على خليج السويس مباشرة، ووجود حدائق خضراء وورود تكسو المكان، وأماكن للجلوس التي تستقبل رواد المكان، بالمجان على طول الكورنيش.

ممشى كورنيش السويس

صُمم بطول 700 متر، بهدف تجاري وجمالي، وتم إنشاء عدد من المحلات للشباب، فضلاً عن كورنيش السويس الأصلي، الذي تم تطويره، وإنشاء «منطقة السي فيو» والتي أصبحت هي الأخرى، مكانا من أجمل أماكن الخروج في السويس 2022، وتقام فيها مختلف الحفلات الخاصة بقصر ثقافة السويس في المناسبات المختلفة.

ممشى النخيل

من أماكن الخروج في محافظة السويس، ممشى النخيل الذي أصبح بمحلاته والمساحات الخضراء متنفس مهم جداً لأبناء السويس لقضاء أحلي الأوقات وبأسعار مناسبة.