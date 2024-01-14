تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة السويس، يوم الأربعاء الموافق 17 يناير الجاري، إذ يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء في الفترة الأولى، وامتحان التربية الدينية في الفترة الثانية.

وتنشر «الوطن» في السطور التالية، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة السويس 2024، والذي ينطبق على مدارس المحافظة، التابعة للإدارات التعليمية الثلاث شمال وجنوب السويس التعليمية والجناين.

وبعد إعلان، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة السويس 2024، أجرت مديرية التربية والتعليم تشكيل غرفة عمليات تحت برئاسة ياسر عمارة، وكيل الوزارة في محافظة السويس، لمتابعة سير الامتحانات لحظيًا، والتغلب علي أي صعوبات قد تواجه الطلاب أو المعلمين، واستعدت مديرية التربية والتعليم بشكل مكثف بإعداد اللجان، وتوفير جميع الإمكانيات والمتطلبات اللازمة، لضمان سير الامتحانات على أكمل وجه.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة السويس 2024

وقد جاء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظه السويس 2024، كالآتي:

الأربعاء 17 يناير: الفترة الأولى امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء مدتها ساعتان ونصف، الفترة الثانية التربية والدينية مدة اللجنة ساعة ونصف.

الخميس 18 يناير: مادة اللغة الأجنبية ومدة اللجنة ساعتان أولى.

الأحد 21 يناير: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية مدة اللجنة ساعتين.

الاثنين 22 يناير: مادة الجبر ومدتها ساعتين والتربية والفنية ساعتين.

الثلاثاء 23 يناير: الهندسة ومدتها ساعتين، وكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات مدة اللجنة ساعة واحدة.

الأربعاء 24 يناير: امتحان مادة العلوم مدة اللجنة ساعتين.

وحذّرت مديرية التربية والتعليم في محافظة السويس، من حيازة التليفون المحمول مع الطلاب أو الملاحظين، محذرة بإحالة مخالفة الامتحانات في ذلك السياق إلي النيابة العامة.