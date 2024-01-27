رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يتفقد تصحيح الشهادتين الإعدادية والابتدائية

تفقد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ سير العمل بمركزي تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية لتصحيح المواد «الشرعية - العربية - الثقافية» للفصل الدراسي الأول للعام 2023 - 2024، في مستهل أيام التصحيح، اليوم السبت، وذلك لمتابعة مدى انتظام سير العمل بمركز التصحيح، والذي يُقام بمعهد كفر الشيخ الثانوي بنين، بحضور وفد من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية ضم كل من محمد المحمدي، والدكتور حمادة هزاع.

مراعاة الدقة التامة عند تصحيح الأوراق

والتقى رئيس المنطقة، رئيس المركز والمصححين والمراجعين الفنيين، للتأكيد على بعض النقاط التي تخص عملية التصحيح والتي جاء في مقدمتها مراعاة الدقة التامة عند تصحيح الأوراق، وعدم ترك أي إجابات محتملة دون تقدير، والتنويه على أنّ نموذج الإجابة يُعد استرشاديًا ويجب وضعه أمام أعين المصحح طوال تصحيح الأوراق وعدم الاعتماد على الذاكرة فقط.

وتم التشديد على المصححين بمراعاة الدقة التامة وتصحيح كافة جزئيات الإجابة والتوقيع عليها داخل وخارج الورقة، وكذا تحري الدقة عند نقل الدرجة من داخل الورقة إلى المرآة مع التوقيع ثلاثيًا عليها، وأيضًا عند التجميع وتفقيط الدرجات بوجه الورقة، والاهتمام بعمليات المراجعة الفنية بدقة تامة.

16 ألفاً و90 طالباً عدد طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية

ويبلغ عدد طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية 16 ألفاً و90 طالباً وطالبة، عبارة عن 7 آلاف و250 طالباً وطالبة بالشهادة الابتدائية الأزهرية، موزعين على 101 لجنة، كما يبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية 8 آلاف و840 طالباً وطالبة، موزعين على 68 لجنة على مستوى المنطقة.