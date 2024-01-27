داعية إسلامي يكشف عن أفعال تزيد رزق العبد.. احرص عليها

كشف الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، عن أفعال تزيد الرزق وتوسع أبوابه أمام العبد، مشيرًا إلى أن الضامن الوحيد للرزق هو الله سبحانه فقط لا غير، مستشهدًا بقول الله تعالى: (وفي السماء رزقكم وما توعدون)، منوهًا إلى أن هذه الآية لخصت الأرزاق كافة التي اختصها الله لعباده وتوعدهم بها.

أفعال يؤديها العبد لزيادة رزقه

وأوضح «عبدالمعز» خلال برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر قناة «DMC»، أن الله سبحانه وتعالى أخص أفعال يؤديها العبد لزيادة رزقه، من بينها التصدق على الفقراء وإخراج الزكاة، مشددا على أن تلك الأفعال من شأنها أن توسع باب الرزق أمام العبد ولا تنقص أبدًا منه كما يظن أو يعتقد البعض، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما نقص مال من صدقة».

وتابع الداعية الإسلامي: «التصدق والإنفاق في سبيل الله يزيد من الرزق على العبد وذريته، خاصة أنه تحدى ظروفه الحياتية وتصدق»، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن ذلك يجب أن يكون بالقدر المعقول، وليس المفرط الذي قد يؤثر على إمكانيات حياته.