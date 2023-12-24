هل الصدقة تجوز على الحي؟.. «الإفتاء» تجيب

يسأل البعض عما إن كانت الصدقة الجارية تجوز على الشخص الذي ما زال على قيد الحياة أم أنها للمتوفين فقط، وفي هذا الإطار تجيب دار الإفتاء المصرية من خلال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء على هذا السؤال.

الأعمال تجوز للحي والميت

وأكد شلبي في فتوى منشورة على الموقع الرسمي لدار الإفتاء، أنه يجوز عمل صدقة جارية لشخص على قيد الحياة، فهبة ثواب الأعمال تجوز للحي والميت، لافتا إلى أن الصدقة تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى، وتمحو الخطيئة وآثارها، تعتبر وقاية من النار يوم القيامة، ويستظل المتصدق بها يوم القيامة، حيث إنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.

تدعو له الملائكة كل يوم

وأوضح أمين الفتوى، أن الصدقة مهمة لكل مسلم حريص على آخرته ويعمل من أجلها فهي دواء للأمراض والروح، والمتصدق تدعو له الملائكة كل يوم، ويبارك الله له في ماله ونفسه وأولاده، وتطهر الإنسان وتخلصه من الفساد والحقد الذي يصيبه من جراء اللغو، والحلف، والكذب، والغفلة، ويضاعف الله للمتصدق أجره، وصاحبها يدخل الجنة من باب خاص يقال له باب الصدقة.