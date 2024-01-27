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اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين تتلقى أوراق 7 مرشحين على منصب النقيب

كتب:

  إسراء سليمان 
07:19 م | السبت 27 يناير 2024
انتخابات النقابة العامة للمحامين ـ تعبيرية

انتخابات النقابة العامة للمحامين ـ تعبيرية

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، أنها تلقت خلال اليوم الأول لتلقي ملفات طلبات الترشيح 7 ملفات لمرشحين على منصب النقيب العام.

كما تلقت 132 ملفًا لمرشحين على مناصب عضوية مجلس النقابة العامة، منهم 63 ملفًا لمرشحين على محكمة استئناف القاهرة و10 ملفات لمرشحين على محكمة استئناف بني سويف و10 ملفات لمرشحين على محكمة استئناف طنطا و9 ملفات لمرشحين على محكمة استئناف الإسكندرية و6 ملفات لمرشحين على محكمة استئناف أسيوط و13 ملفًا لمرشحين على محكمة استئناف المنصورة و4 ملفات لمرشحين على محكمة استئناف الإسماعيلية و2 ملف لمرشحين على محكمة استئناف قنا، و15 ملفًا للمرشحين على مقاعد عضوية المجلس عن الإدارات القانونية. 

ومن المقرر أن تواصل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات تلقي ملفات المرشحين يوميا حتى يوم الأربعاء الموافق 2024/1/31.

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