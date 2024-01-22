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7 أوراق مطلوبة للترشح في انتخابات نقابة المحامين.. منها الكشف الطبي

كتب:

إسراء سليمان
01:33 م | الإثنين 22 يناير 2024
نقابة المحامين ـ تعبيرية

نقابة المحامين ـ تعبيرية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين 2024، المستندات المطلوب تقديمها من المرشحين على مقاعد النقيب العام، وعضوية مجلس النقابة، وعضوية الإدارات القانونية.

الأوراق المطلوبة للترشح في انتخابات نقابة المحامين

وحدد اللجنة الأوراق المطلوبة للترشح في انتخابات نقابة المحامين 2024، والتي جاءت كالتالي:

1 ـ طلب الترشح وهو نموذج معد بمعرفة اللجنة المشرفة.

2 ـ صورة كارنيه 2024 لطالب الترشح.

3 ـ صورة بطاقة الرقم القومي لطالب الترشح.

4 ـ شهادة من إدارت السجلات بالقيد والعنوان، من النادي النهري.

5 ـ شهادة بعدم صدور أحكام تأديبية من إدارة التأديب.

6 ـ شهادة بسداد رسوم الاشتراك السنوي لعام 2024، من النادي النهري،.

7 ـ الكشف الطبي من مصلحة الطب الشرعي، ويشمل (نفسية وعصبية ـ سموم)، وذلك بعد حصول المرشح على خطاب من اللجنة المشرفة لإجراء ذلك الكشف.

ونوهت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، إلى أن سحب ملفات الترشح يكون بالنادي النهري للمحامين بالمعادي.

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.