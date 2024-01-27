انتخابات نقابة المحامين 2024.. حمدي خليفة يترشح لمنصب نقيب

فتحت لجنة تلقي طلبات الترشح في انتخابات نقابة المحامين 2024 أبوابها اليوم، في تمام التاسعة صباحا، وتقدم حمدي خليفة نقيب المحامين الأسبق بأوراق ترشحه على منصب نقيب المحامين، والذي يعد أول مرشح حتى الآن، ومن المقرر أن تستمر اللجنة في أعمالها حتى الثالثة عصر اليوم، وتغلق باب الترشح يوم 31 يناير.

انتخابات نقابة المحامين 2024

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين 2024، أصدرت 4 تعليمات خاصة باستلام أوراق الترشح لانتخابات النقابة العامة للمحامين.

وتُجرى عملية استلام الأوراق المطلوبة في انتخابات نقابة المحامين 2024 بمقر النادي النهري للمحامين في المعادي، على أن يتم التسليم شخصي أو بتوكيل خاص من المرشح، ولا يسمح بدخول مقر لجنة تسليم الأوراق إلا لحامل ملف الترشح فقط.

جدير بالذكر أن لجنة طلبات الترشح في انتخابات نقابة المحامين 2024، بدأت من اليوم السبت الموافق 27 يناير 2024، وحتى يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، عدا يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024.