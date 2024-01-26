اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «العدل الدولية»: غزة أصبحت مكانا للموت

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «العدل الدولية»: غزة أصبحت مكاناً للموت

- المحكمة تقبل دعوى جنوب أفريقيا.. وتتهم إسرائيل بالتورّط فى ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين

- العملية العسكرية الإسرائيلية أدت إلى سقوط عشرات الآلاف من القتلى والمصابين وارتفاع وفيات حديثى الولادة وتدمير البيوت والمستشفيات

والمرافق الصحية والبنية التحتية والتهجير القسرى.. ويجب إنهاؤها

- الكثير من المدنيين فى القطاع لا تصل إليهم الاحتياجات الغذائية ويجب حمايتهم وجنوب أفريقيا: المحكمة أقرت وقف إطلاق النار وحققت العدالة.. وفلسطين: حكم لصالح الإنسانية والقانون.. و«تل أبيب» ترفض: علامة عار لن تٌمحى لأجيال

- «السيسى» يحذر من تداعيات استمرار الحرب فى قطاع غزة على أمن الإقليم

- الرئيس لـ«ميلونى»: على المجتمع الدولى إيجاد حل شامل للقضية الفلسطينية

- الجمهور يحتفى بـ«الكرنفال الثقافى»

- الآلاف يتحدون الطقس ويقبلون على زيارة المعرض

«- عمر»: باستمتع بوجودى هنا.. و«مروة»: كل سنة بيزيد وعى الناس به.. و«رشا»: عيد سنوى

- «عصمت»: المعرض درة الأحداث الثقافية فى المنطقة.. والأجيال الجديدة تعشق القراءة

- الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء:توطين 35% من تكنولوجيا الأقمار الصناعية وإطلاق «نكس سات» فى فبراير

- «مكافحة الإدمان» يطلق قافلة بالأندية للتوعية بأضرار المخدرات

- توزيع هدايا ولعب للأطفال لزيادة وعيهم بأضرار التدخين

- اليوم.. انطلاق الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

- «آمنة»: تطبيق القانون وعدم التهاون فى حق الشعب

- رجال المهمة الصعبة

- «أبوجبل» يحجز مكانه.. و«الننى» فى الصورة لسد فراغ «عاشور»

- الليلة.. مواجهة بين ناميبيا وأنجولا.. والكاميرون ونيجيريا

الصفحة الثانية

- الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء: توطين 35% من تكنولوجيا الأقمار الصناعية.. وإطلاق «نكس سات» مطلع فبراير

- د. شريف صدقى: نعمل على اكتشاف ثروات مصر الطبيعية والاستفادة منها وإحداث التنمية المجتمعية

- نركز على 3 محاور رئيسية تمثل 60% من الصناعة وتشمل التصميم والبرمجيات والتجميع والتكامل والاختبار

- نسعى لإكساب الشباب المهارات الفنية والعلمية.. و«نانو سات» يدخل الخدمة نهاية العام لدراسة التغيرات المناخية بالتعاون مع 5 دول أفريقية

- نعمل على التسويق للمجالات الفضائية وزيادة التعاون مع الدول الأفريقية وبلدان المنطقة ولدينا إمكانيات تساعدنا على ذلك

الصفحة الثالثة

- «العدل الدولية»: غزة أصبحت مكاناً للموت

- «المحكمة»: إسرائيل تورطت فى ارتكاب إبادة جماعية فى القطاع

- «دونوغو»: نُدين جرائم «تل أبيب».. ونرفض طلبها سحب القضية.. ويجب عليها أن تُنهى عملياتها العسكرية وأن تبذل قصارى جهدها لمنع أى تحريض علنى ضد الشعب الفلسطينى فى غزة

- العملية العسكرية الإسرائيلية أدت إلى سقوط عشرات الآلاف من القتلى والمصابين وتدمير البيوت والمستشفيات والمرافق الصحية والبنية التحتية والتهجير القسرى واسع المدى.. و«الصحة العالمية» قدّرت أن 15% من النساء يعانين من مضاعفات.. وارتفاع مستوى الوفاة للأطفال حديثى الولادة

- أكثر من 25 ألف فلسطينى ماتوا و66 ألف إصابة و300 ألف بيت جرى تدميرها و1.7 مليون شخص جرى تهجيرهم.. والوضع كارثى وداهم.. ويجب حماية الفلسطينيين.. ونحن على دراية كاملة بالكارثة الإنسانية.. ونُعرب عن قلقنا.. ونُدين القتل المستمر فى القطاع

- جنوب أفريقيا وفلسطين ترحبان بالقرارات.. وإسرائيل ترفض أستاذ قانون دولى: المحكمة دافعت عن حقوق الإنسان

- مقيمة الدعوى: المحكمة أقرت وقف إطلاق النار.. وما حدث تحقيق للعدالة للشعب الفلسطينى و«المالكى»: حكم لصالح الإنسانية والقانون الدولى.. و«نتنياهو»: علامة عار لن تمحى لأجيال

- «سلامة»: الأحكام الصادرة بحق إسرائيل إلزامية.. وستظل كابوساً أسود يلاحق قادتها

- الاحتلال يقصف مستشفى الأمل وسقوط 183 شهيداً و377 مصاباً

الصفحة الرابعة

- مقال رأي لـ فريدة الشوباشي، بعنوان: قنبلة موقوتة

- مقال رأي لـ عبدالعزيز سلامة، بعنوان: «جدار أريحا» ثم «قبضة الأحرار».. فهل من معتبر

- مقال رأي لـ سيد خميس، بعنوان: أنا عندي «حالة خاصة»

- مقال رأي لـ محمود فوزي السيد، بعنوان: الذكاء الاصطناعي لعنة الإبداع

الصفحة الخامسة

- مقال رأي لـ الأميرة رشا يسري، بعنوان: في يوم عيدي.. أجدد التحية للشرطة

- مقال رأي لـ أسامة فخري الجندي، بعنوان: صناعة المعروف وثقافة المواساة

- مقال رأي لـ الأب بطرس دانيال، بعنوان: نفرح ونحزن معا

- مقال رأي لـ د. محمد فتحي يونس، بعنوان: «صلاح» يلعب جيدا ولا يردد النشيد

الصفحة السابعة

- رواد «القاهرة للكتاب» يتحدون الطقس فى اليوم الثانى ويحتفون بالكرنفال الثقافى: «بنستنّاه من السنة للسنة»

- «عمر»: «المعرض حدث ثقافى وباستمتع بوجودى هنا».. و«مروة»: «سعيدة أنه كل سنة وعى الناس بيزيد».. و«صالح»: «خصومات 50% على إصدارات دار المعارف»

- الكاتب والروائى: «المعرض» درة الثقافة فى المنطقة.. والأجيال الجديدة تعشق القراءة

- عادل عصمت: اختيار سليم حسن رائد علم المصريات كشخصية الدورة الحالية لفتة طيبة تعبّر عن عراقة الثقافة المصرية

- «القومى لذوى الإعاقة» يستعرض إنجازات 2023.. ويرفع شعار «مستمرون فى التمكين»

- «إيمان»: الدولة اهتمت بهم.. ووفرت لهم الإتاحة المكانية والتكنولوجية

- .. وانطلاق مشروع «ديوان الشعر المصرى» ونشر إبداع الشعراء للحفاظ على الهوية الثقافية

- «الشهاوى»: الأشعار المصرية القديمة غابت عن المناهج الدراسية

الصفحة السابعة

- رجال المهمة الصعبة.. «أبوجبل» يحجز مكانه.. «الننى» يسد فراغ «عاشور» وتدريبات خاصة للمدافعين.. ووعود بين «الشناوى» واللاعبين

- 14 سنة من الغياب.. الطريق مفتوح أمام مصطفى محمد لعرش الحذاء الذهبى.. ومنافسة شرسة من «أهل الخبرة الأفارقة»

- صدمة وحضور.. «كاف» يطيح بلاعبى الفراعنة خارج «الأفضل».. وظهور خاص لـ3 حكام مصريين

- البقاء للأقوى..«الكاميرون» يتسلح بالذكريات.. و«نيجيريا» بطل الإقصائيات

الصفحة الثامنة

- «أيادٍ مصرية».. واحة للمنتجات التراثية فى «معرض الكتاب»

- «عم طارق».. رائد صناعة «العيش السورى» فى المنوفية

- «الديكورات تكسب».. «منة» درست «الإنجليزية» واختارت «الزلط المزخرف»

- «هنومة والشاويش عطية».. «خليل» يُبدع على شريط سينما