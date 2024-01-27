رياح وطقس بارد.. طوارئ القناة تحذر من هطول أمطار خلال ساعات

حذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في منطقة القناة وسيناء، من أمطار تضرب عدة محافظات خلال الساعات القليلة القادمة، بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ، إن صور الأقمار الصناعية تشير إلى معاودة السحب الممطرة وتأثيرها على مناطق من المحافظة الشمالية لتظل فرص الأمطار قائمة.

طوارئ القناة: الأمطار متوسطة الشدة

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ في مدن القناة وسيناء، إن هناك نشاطا للرياح المصحوبة بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة بنسبة حدوث 40%، فيما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وأضاف البيان، أن الأجواء الشتوية مستمرة على محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء، وتزادا حدة البرودة والأمطار على محافظتي شمال سيناء وبورسعيد لقربها من البحر المتوسط.

الأرصاد: السحب الممطرة تضرب القاهرة ومدن القناة

وقال بيان رسمي للأرصاد الجوية، أن السحب الممطرة تعاود تأثيرها على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، كما تظل فرص الأمطار قائمة على السواحل الشمالية للبلاد وشمال ووسط سيناء.