حالة الطقس اليوم.. تساقط أمطار متفاوتة الشدة

تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، على العديد من المناطق اليوم السبت، وذلك وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

وأوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

أماكن سقوط الأمطار

ومن المتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على محافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء، وأيضا محافظات الإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والشرقية والمنوفية والغربية.

درجات الحرارة اليوم السبت

ونقدم لكم بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى، اليوم السبت، على مختلف محافظات مصر، وهي كالتالي:

- القاهرة: العظمى 19 والصغرى 12 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 13 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 07 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 10 درجات مئوية.