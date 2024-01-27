سقوط أمطار غزيرة في الدقهلية ورفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ

شهدت مدينة المنصورة، في محافظة الدقهلية، سقوط أمطار غزيرة في أماكن متفرقة، مصحوبة برياح محملة بالأتربة، وهبوب هواء شديد البرودة، وانخفاض كبير في درجات الحرارة، ما ترتب عليه رفع الاستعداد إلى الدرجة القصوى في أرجاء المحافظة.

سقوط أمطار غزيرة في محافظة الدقهلية

وناشد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، في بيان صحفي، المواطنين بتوخي الحذر أثناء قيادة السيارة خلال هطول الأمطار الغزيرة، وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو الأبنية المتهالكة والعقارات الآيلة للسقوط، تحسبا لأي خطر وعدم لمس محولات الكهرباء أو أعمدة الإنارة المبللة.

ووجه المحافظ بإزالة اللافتات العشوائية، حرصا على أمن وسلامة المواطنين بسبب تقلبات الطقس السيئة، والاستعداد التام لمواجهة هطول الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية.

انتشار سيارات كسح مياه الأمطار

وشدد محافظ الدقهلية على انتشار سيارات كسح مياه الأمطار في أرجاء المحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية لشفط تجمعات الأمطار من على جانبي الطرق، ومنها للتكدس والزحام والتيسير في حركة المرور والسير، ورفع كافة الإشغالات ومتابعة الأحداث لحظة بلحظة من خلال غرف العمليات المركزة ومتابعة الأمطار والطقس في المدن والمراكز وتلبية احتياجات المواطنين.