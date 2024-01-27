«الداخلية» توجه قوافل لتوزيع الهدايا على المواطنين بمناسبة عيد الشرطة

وجَّهت وزارة الداخلية عددا من القوافل الإنسانية إلى أهالي المناطق الحضارية الجديدة «منطقة حى الأسمرات - مجمع الخدمات الإجتماعية بالمقطم بمحافظة القاهرة – حى أهالينا بمدينة السلام - حى المحروسة بمدينة السلام - حى معاً بمدينة السلام – مدينة الخيالة بالبساتين» لتوزيع عبوات المواد الغذائية والبطاطين.

يأتي ذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، وفي إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى ومد جسور التواصل مع كل المواطنين من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات والمشاركة الفعالة والإيجابية مع كل مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين رجال الشرطة والمواطنين فى كل المناسبات.

واستمراراً لتفعيل مبادرة «كلنا واحد» تم توجيه قوافل إنسانية لتوزيع الهدايا العينية على المواطنين بعدد من المناطق الأولى بالرعاية والمناطق الحضارية الجديدة.

زيارة عدد من المناطق الأولى بالرعاية

كما تم إيفاد عدد من الضباط والضابطات بكل مديريات الأمن لزيارة عدد من المناطق الأولى بالرعاية وتم خلالها توزيع الهدايا العينية على المواطنين.

ولاقت المبادرة قبولاً واستحساناً من قبل المواطنين الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية في العديد من المناسبات المختلفة ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي.